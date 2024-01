O sepultamento do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) Roger Dias da Cunha, de 29 anos, ocorreu na última terça-feira, 9, em Belo Horizonte. No enterro, a mulher do policial, Ana Clara, recebeu da corporação uma bandeira do Brasil.

“Essa bandeira vai ser para a filha dele”, disse a viúva do sargento. “Vou entregá-la quando ela crescer e mostrar o herói que o pai dela foi, e o pai incrível que ela teve.”

O sepultamento do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), Roger Dias da Cunha, baleado na cabeça no dia 5 de janeiro por um criminoso que deixou a prisão no mês passado beneficiado pela saidinha de Natal.



No velório houve uma homenagem da Polícia Militar a Roger Dias. Os oficiais fizeram um cortejo pela cidade até o Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, região norte de BH.

Sargento foi baleado durante uma perseguição

Roger Dias foi baleado com dois tiros na cabeça durante uma perseguição no bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte. Ele completaria 30 anos em 27 de janeiro, 20 dias depois da sua morte. Além da mulher, o sargento deixou uma filha recém-nascida.

Ele ficou quase dois dias internado no Hospital João XXIII, passou por duas cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio do perfil oficial no Instagram, a Polícia Militar lamentou a morte do sargento. A corporação também divulgou uma nota que presta condolências à família.

Assassino não havia retornado da “saidinha de Natal”

Welbert, responsável por atirar no sargento, deveria ter voltado para a prisão no fim do ano passado, depois de desfrutar a saída temporária | Foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais

Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, responsável por disparar contra o policial, tem 18 passagens pela polícia. Ele responde por roubo, ameaça e tráfico de drogas.

O criminoso foi beneficiado pela saída temporária de fim de ano e deveria ter voltado para a prisão no último dia 23 de dezembro, mas descumpriu as regras e permaneceu na rua.

