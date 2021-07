Usinas térmicas geram um terço da energia no Brasil

A energia elétrica gerada a partir das usinas térmicas já responde por um terço da produção nacional. Por conta da falta de chuva, os reservatórios das hidrelétricas estão em níveis baixos —, o sistema do Sudeste e do Centro-Oeste, por exemplo, o maior do Brasil, está no pior patamar desde 2015. Com esse cenário e para evitar um apagão, o governo federal acionou, em maio deste ano, todas as termelétricas que estavam em condições de operar.

Na segunda-feira 19, de cada 100 lâmpadas acesas no Brasil, 32 se alimentaram de energia extraída a partir da queima de gás, óleo diesel, biomassa e carvão.

Em períodos normais de geração, as térmicas costumam responder por cerca de 20% a 25% da produção diária de energia, enquanto a produção hidrelétrica atende, em média, mais de 65% do consumo diário.