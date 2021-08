Variante Delta é identificada em 56% das amostras no Rio

Rio de Janeiro está em alerta diante do avanço da variante Delta do coronavírus | Foto: Ellan Lustosa/Código 19/Estadão Conteúdo

A disseminação da variante Delta do novo coronavírus levou as autoridades do Rio de Janeiro a entrarem em estado de permanente alerta. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou na noite de domingo 15 que a nova cepa foi identificada em 56,6% das amostras colhidas na capital fluminense nos últimos 30 dias.

“Recebemos novos resultados de sequenciamento genômico do Laboratórios LNCC e UFRJ/LVM, que se somam aos demais resultados, demonstrando que a variante delta foi identificada em 56,6% das amostras colhidas no último mês. Evite se expor desnecessariamente e use máscara”, escreveu o secretário nas redes sociais.

Leia mais: “Com aumento de casos, Paes se desculpa por reabertura no Rio”

-Publicidade-

Em entrevista à GloboNews, Soranz afirmou que as internações por covid-19 na cidade registraram um aumento de 10% no período. Segundo ele, a variante Delta “tem contaminado famílias inteiras no Rio”.

“A gente teve que reabrir novos leitos que tinham sido fechados. Temos 180 pacientes que tiveram covid e se mantêm internados. A gente tem uma taxa de ocupação relativamente alta neste momento. Pode ser que tenhamos um aumento ainda maior”, disse. “É preciso manter as medidas restritivas: utilizar máscara, evitar aglomeração. Precisa esperar este momento passar e aumentar ainda mais a vacinação. Por enquanto, é muito importante evitar qualquer tipo de exposição desnecessária.”