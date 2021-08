Vendas on-line cresceram 46% no segundo trimestre

Com restrições de circulação, as pessoas optaram por comprar em sites ou aplicativos | Foto: Divulgação/CNC

O uso de cartões na internet e em aplicativos movimentou R$ 135 bilhões no segundo trimestre deste ano, valor 46% maior na comparação anual. De acordo com a Abecs, associação que representa o setor de pagamentos eletrônicos no Brasil, abril foi o mês que registrou mais transações on-line, com alta de 60%.

No acumulado do primeiro semestre deste ano, o montante chegou a R$ 255 bilhões, evolução de 41,2%. A entidade diz que o volume de compras remotas ganhou força durante o isolamento social imposto pela pandemia.

