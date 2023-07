Vídeo: homem é atropelado na Avenida Paulista durante show do Supla

Viralizou nas redes sociais o vídeo que mostra o momento em que um homem foi atropelado em plena Avenida Paulista, em São Paulo, enquanto curtia um show do cantor de punk Supla. O acidente ocorreu no último sábado, 1º.

Apesar de ter ocorrido no fim de semana, a imagem do atropelamento do homem, aparentemente em situação de rua, começou a repercutir nas redes sociais na terça-feira 4. Nas imagens, ele aparece saltitando ao lado do trio elétrico que Supla estava. O cantor estava na companhia, a saber, da banda e de seu pai, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP).

O rapaz, então, passa por trás da estrutura musical, invade uma outra pista da Avenida Paulista e acaba atropelado por um carro de cor prata. Não é possível conferir se o motorista parou para atendê-lo. O trio elétrico com Supla e Suplicy, no entanto, seguiu viagem com o show “itinerante”.

Na ocasião, a Avenida Paulista estava aberta para o tráfego normal de ônibus e carros. A via só fica fechada para veículos aos domingos. O acidente ocorreu na altura do número 400 da avenida, bem em frente à casa que abriga o Instituto Pasteur, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

o homem sendo atropelado, o Suplicy apoiando o filho , o Supla lançando. São Paulo o puro suco do caos pic.twitter.com/VfxbufjjG9 — ×͜× ʙᴇʏᴏɴᴄᴇᴛᴀ (@htts_Isis) July 4, 2023

Sem comentar acidente com homem atropelado, Supla enaltece show na Avenida Paulista

Supla não comentou, ao menos até a tarde desta quarta-feira, 5, o caso do homem atropelado ao pular atrás de seu trio elétrico. Ele, contudo, valorizou o show que realizou na Avenida Paulista no sábado.

“De surpresa, o trio elétrico ‘Supla e os Punks de Boutique'”, escreveu o cantor, em seu perfil no Instagram. “Foi louco”, prosseguiu, nesse sentido, o artista. “Valeu, São Paulo! Agradecendo todo carinho e alegria do público que passava na avenida! We love you São Paulo!””, complementou, dessa forma, o cantor.

