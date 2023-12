Video: comparsa de ‘Pablo Escobar brasileiro’ é executado no interior do Paraná

Rodrigo Rodrigues Boeira, conhecido como Xirú e considerado braço direito de Sérgio Roberto de Carvalho, o “Pablo Escobar brasileiro”, foi morto a tiros, na manhã da última terça-feira, 12. A morte ocorreu em um estacionamento de São José dos Pinhais, no Paraná.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

No momento do crime, Xirú entrou com um carro no estabelecimento, junto de outro homem. Os dois desceram do automóvel e, na sequência, uma motocicleta entrou no local.

Um dos ocupantes da moto apontou uma arma de fogo e disparou contra o traficante, que caiu no chão. Xirú chegou a levantar as mãos, quando foi abordado pelo atirador. Um dos disparos atingiu sua cabeça.

Momento que Rodrigo ''Xirú'' é executado em um estacionamento de São José dos Pinhais (PR).



Xirú seria braço-direito do Major Carvalho, apontado como o ''Pablo Escobar brasileiro'', preso atualmente na Bélgica. pic.twitter.com/FlwlEctwcS — Submundo Criminal (@submundodocrime) December 15, 2023

Depois do assassinato, o homem que acompanhava Xirú fugiu, mas foi encontrado pela polícia. Acabou preso em flagrante, por suspeita de ter atraído o homem para o local. O detido não teve seu nome divulgado.

Leia também: “Polícia Militar localiza plantação com mais de mil pés de maconha em SP”

O atirador fugiu com o condutor da motocicleta depois do crime. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação. A corporação realiza diligências, a fim de identificar e localizar o autor dos disparos.

Xirú estava com tornozeleira eletrônica

Rodrigo Rodrigues Boeira é suspeito de ser o ‘braço direito’ do ex-PM de Mato Grosso do Sul Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como ‘Pablo Escobar Brasileiro’, em um esquema de tráfico internacional de drogas | Foto: Reprodução/Facebook

O delegado Fábio Machado disse que o crime parece ter ligação com o tráfico de drogas. Xirú estava com tornozeleira eletrônica e, segundo o delegado, tinha antecedentes criminais. “Ao que parece, esse homem não seria daqui e foi executado aqui em São José dos Pinhais”, disse.

Leia também: “Irmão de traficante é demitido de cargo na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas”

Xirú era o “braço direito” do ex-PM de Mato Grosso do Sul Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como “Pablo Escobar brasileiro”, em um esquema de tráfico internacional de drogas.

Leia também: “Chefe de tráfico de drogas europeu é preso em Balneário Camboriú (SC)”