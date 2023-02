Vídeo: de quem é o rosto estampado na camiseta do ladrão?

Um ladrão tentou assaltar um funcionário da RIT TV, do pastor R. R. Soares, no centro de São Paulo, na Praça da República. As imagens das câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso. Nas redes sociais, a camiseta do bandido, supostamente estampando o rosto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu entre os internautas e gerou compartilhamentos.

Quem é esse na camiseta do assaltante?

– Bud Spence

– Rúbeo Hagrid

– General Vivar (Ep o pintor, Chapolin Colorado)

– Ryu no Street Fighter V

– Kratos

– Lula pic.twitter.com/ojIcXkKzDV -Publicidade- — Canal do Negão (@CanaldoNegaoo) February 16, 2023

O crime

A tentativa de roubo ocorreu na quinta-feira 9. Nas imagens, um estagiário da emissora é agredido por um ladrão na porta da empresa. O bandido, segurando uma arma — aparentemente de brinquedo —, tenta roubar os pertences da vítima, que resiste. Um segundo ladrão aparece e tenta puxar a mochila do jovem.

Funcionários que estavam do lado de dentro do prédio perceberam a situação e abriram a porta, surpreendendo os criminosos. Em seguida, eles fogem sem levar os pertences da vítima.

Conforme relato de funcionários, em menos de uma semana, três pessoas foram vítimas dos criminosos quando chegavam para trabalhar. O prédio fica na avenida São João, centro da capital paulista.