Vídeo: tromba d’água se forma em praia de Florianópolis

Banhistas flagraram uma tromba d’água na Praia do Santinho, em Florianópolis, na manhã da sexta-feira 26, que avançou em direção à praia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fenômeno natural aconteceu entre 9 horas e 11h30. Na ocasião, a capital registrava tempo instável, com períodos de chuva. O redemoinho se formou a partir de nuvens carregadas.

Tromba d'água capturada hoje, sexta-feira, na praia de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, Brasil. pic.twitter.com/5nc6xhiuIk — Tuca (Arthur) (@tucabr54) January 26, 2024

“Estava na beira da praia olhando o Instagram e vi algumas postagens sobre, e quando olhei para frente vi que também estava acontecendo”, contou Julia Garcia, em entrevista ao portal g1. “Na hora não estava chovendo, mas foi ficando mais forte e veio um temporal.”

O que é uma tromba d’água

A tromba d’água é um fenômeno parecido com um tornado, mas ocorre sobre uma superfície de água, como mar, lago ou rio. A espiral observada é formada a partir de grandes nuvens de tempestade. Para que o tornado aconteça, correntes de ar quente devem levar muita umidade para as camadas mais altas da atmosfera.

Em dias com clima ameno, também é possível que ocorra tromba d’água. Nesse caso, as correntes de ar quente e úmido que sobem do mar se chocam com o ar frio e seco das camadas elevadas.

