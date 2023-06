Vídeo: usuários de drogas atacam carros na cracolândia, e PM reage

A Policia é conivente… é uma “policia broxada”..só são valentes com jovens que comprar suas drogas quando saem do serviço de call center, ifood, lojas, etc..COMPRAM DROGA SIM…MAS COM SEUS TRABALHO..

A PM só fica fazendo cara feia para os “usuários que trabalham”…já fingem não ver os vapor da boca de fumo, muitas vezes ao LADO da Base da policia..inclusive são “miguxos”.

A policia de SAMPA tá uma vergonha.

Eles veem os drogados de forma agressiva indo para cima dos carros, com pretexto de llavar vidros. E NÃO FAZEM NADA!! Fingem que não vê..Pobre instituição que outrora tinham profissionais de valor.

Brasil é um NARCOESTADO