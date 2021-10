Vírus se espalhou no Brasil antes das medidas de restrição, aponta Butantan

Estudo foi elaborado a partir de análises do vírus coletado em todos os Estados do país

Um estudo do Instituto Butantan revelou que o estágio inicial da pandemia foi caracterizado pela circulação de linhagens virais ligadas a várias importações, sendo a maior parte delas da Europa. Isso ocorreu antes da implementação de medidas de restrição social, em abril de 2020.

“Elas [variantes] não chegaram só a um lugar, elas circularam por todo o país”, apontou a vice-diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Butantan, Maria Carolina Sabbaga.

A análise foi elaborada a partir do sequenciamento de quase 4 mil genomas do vírus coletados em todos os Estados brasileiros entre fevereiro de 2020 e junho deste ano. A pesquisa ainda sugeriu que o Brasil foi o “disseminador” das variantes de covid-19 para outros países.

“Vieram as medidas de restrição mais fortes, mas essas medidas depois foram aliviadas por uma série de razões. O que acontece? Aparece uma variante de preocupação muito grave, que foi a Gama lá em Manaus, e se espalhou primeiro pelo Brasil e depois internacionalmente”, lembrou a pesquisadora.

As análises que mostram o movimento viral no Brasil revelaram que o Sudeste foi o maior contribuinte de trocas virais para outras regiões, com 40%. Em seguida está a Região Norte, com 25% dos movimentos virais.

“Esse sequenciamento genômico é importante porque ele permite que a gente veja e rastreie como o vírus está se espalhando e como ele está evoluindo. Com isso, a gente pode ajudar as autoridades de saúde pública a definir as estratégias de controle”, explicou Maria Carolina. O trabalho foi publicado como artigo na plataforma de preprint, ou seja, sem revisão de outros cientistas, MedRxiv.