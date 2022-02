CNA inaugura escritório em Dubai no domingo

A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) vai inaugurar um escritório de negócios em Dubai. A nova unidade no Oriente Médio deve iniciar as atividades no domingo 11.

“A escolha da cidade foi estratégica por se tratar de mercados importantes para o agronegócio brasileiro“, informou a CNA em nota, destacando que a representação servirá para a “aproximação com parceiros estratégicos da região”.

Dados do órgão indicam que o “Brasil é o segundo principal fornecedor de alimentos para o Oriente Médio, atrás apenas da Índia” e que os principais destinos na região “são o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes”.

-Publicidade-

“A CNA tem feito muitos esforços para levar ao mercado internacional os produtos brasileiros, principalmente os não convencionais”, disse Gedeão Pereira, vice-presidente de Relações Internacionais da CNA. “Será uma experiência nova e, além de ser fundamental para nosso país abrir novos mercados, o Oriente Médio é uma grande porta para a Ásia”.

O novo escritório vai dar suporte aos empresários que participam do projeto Agro.BR. O programa “viabiliza negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores rurais no comércio exterior”.

Escritórios da CNA na Ásia

Além da nova representação em Dubai, a CNA possui outros dois escritórios comerciais em países da Ásia. Inaugurados em 2021, eles estão localizados em Xangai (China) e Cingapura.

Leia também: “Os sabotadores do Agro”, artigo de Branca Nunes publicado na Edição 99 da Revista