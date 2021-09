7 de Setembro: cidade de SP terá 4 mil PMs em manifestações

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo preparou um esquema especial para as manifestações de 7 de Setembro. Em nota, a pasta informou que o “efetivo [segurança] será reforçado com cerca de 4 mil policiais militares a fim de proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação nos atos e a fluidez no trânsito”. Estão marcadas duas manifestações na capital paulista amanhã: uma a favor do presidente Bolsonaro, na Avenida Paulista, das 11 às 18 horas; e outra contra, no Vale do Anhangabaú, das 14 às 17 horas.

Leia mais: “População tem o direito de ir às ruas no dia 7, diz Bolsonaro”

Serão mobilizados PMs de batalhões territoriais e especializados, “com apoio de 1.400 viaturas, seis caminhões blindados, três veículos lançadores de água, 20 cães, 100 cavalos e seis drones”. Além disso, participarão da “operação equipes dos Comandos de Policiamento da Capital, de Trânsito, de Choque, do Corpo de Bombeiros, além do CavPM, que apoiará com três helicópteros Águia”.

-Publicidade-

Leia também: “Em manifesto, esquerdistas de 26 países falam em ‘insurreição’ e risco de ‘golpe’ no Brasil”

Transporte

A Secretaria acrescentou que “as linhas de ônibus que passam por esses locais serão ajustadas”. Já o Metrô orienta os usuários a comprar antecipadamente os bilhetes e informa que poderá realizar o controle de acesso às plataformas para evitar acidentes, se necessário.