Design do TPNG indica o ambicioso modelo de negócio da empresa brasileira

A fabricante brasileira de aviões Embraer está prestes a lançar o seu mais novo projeto para voos comerciais: o TPNG (Turboélice de Nova Geração). O design da aeronave indica o modelo de negócio ambicioso e futurista da companhia.

A novidade foi anunciada por meio das redes sociais da Embraer. As imagens, no entanto, já haviam sido mostradas ao público do Farnborough Airshow, evento de aviação que ocorreu em julho.

A empresa ainda não divulgou os detalhes técnicos do turboélice, mas afirmou que essas informações serão divulgadas logo mais. Além disso, o primeiro modelo do TPNG deve começar a voar em 2027. O segundo modelo, apenas em 2029.

Durante o último evento da Farnborough Airshow, a Embraer confirmou que tem mais de 250 intenções de compra para o novo modelo de avião. O número é considerado importante, pois mostra o interesse internacional no projeto.

Outro modelo avançado da Embraer: o eVTOL

A Eve, subsidiária de mobilidade urbana da Embraer, assinou documento preliminar para encomenda de até 150 veículos elétricos de decolagem e aterrissagem verticais (eVTOLs), os chamados “carros voadores”, pela britânica BAE Systems — empresa que atua no mercado de defesa. O anúncio foi feito na terça-feira 19.

As três partes assinaram carta de intenção não vinculativa para a aquisição dos eVTOLs. O objetivo é que a BAE analise a aplicação das aeronaves para o mercado de defesa e segurança, informou a Eve. Não foram divulgados os valores da negociação.

O pedido potencial será adicionado à atual carteira de pedidos da Eve, de 1,9 mil eVTOLS. Com isso, a empresa ultrapassa a marca de 2 mil unidades encomendadas, a maior dentro do setor de mobilidade aérea avançada.