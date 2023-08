‘Advogado ostentação’ é suspenso pela OAB por fotos nas redes sociais

Recentemente, Marcos Vinícius Borges, conhecido nas redes sociais como “advogado ostentação”, teve a sua inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) temporariamente suspensa. De acordo com o portal RD News, Marcos teria sido acionado pela Seccional de Cuiabá.

Na sexta-feira 4, o profissional liberal comentou o ocorrido nas suas redes sociais, explicando que o motivo de sua suspensão teria sido o seu próprio perfil nas redes, no qual o advogado exibe inúmeras fotos ostentando uma vida de luxo.

publicidade

Em nota oficial, Marcos Vinícius afirmou que decidiu retirar as publicações, e deve entrar com recurso na Justiça Federal.

Ironia

Com bastante ironia, ele disse: “Tenho orgulho de viver em um país onde meu presidente é um exemplo de honestidade, onde existe uma votação pela legalização da maconha com o placar de 4 x 0, e onde postar fotos em seu momento de lazer ao lado de um bem comprado com muito suor é crime ético”.

Ainda refletindo sobre a decisão da OAB, o advogado disse: “Respeitarei a suspensão e utilizarei esse período para aperfeiçoar o meu conhecimento, deixo claro que os meus clientes não serão prejudicados, pois temos outros profissionais no escritório que manterão o atendimento nesse período. Creio também que esse equívoco será corrigido pelo Judiciário, e não tenho como não expressar uma tristeza onde em um país que está a ponto de liberar o uso da maconha, o profissional ser bem sucedido se torna um ‘crime ético'”.

Marcos Vinícius Borges. Imagem/Redes Sociais | Reprodução

Fama do advogado

O agora suspenso advogado Marcos Vinícius é famoso por advogar casos famosos no país. O “advogado ostentação” atua, por exemplo, na defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, o autor do massacre em Sinop, no Estado do Mato Grosso, que provocou a morte de sete pessoas; Marcos também integra o corpo de defesa do apresentador Lucas Ferraz, envolvido em um escândalo por agressão contra a própria namorada durante uma festa.

Marcos passou a divulgar os resultados das causas que advoga nas redes sociais, o que rendeu bastante fama para o profissional liberal — ele também passou a oferecer cursos de marketing jurídico.