Alerta: excesso de chuva deve provocar deslizamentos e inundações

O volume de chuva deve provocar inundações, enchentes e deslizamentos de terra na Região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

De acordo com o site especializado MetSul, os gaúchos e os catarinenses devem redobrar a atenção nos próximos dias.

Na Região Sul, choverá praticamente a semana inteira. A sequência de dias chuvosos é resultado de uma frente quente e de um ciclone extratropical intenso, que atingirão os Estados nas próximas 48 horas.

Conforme o MetSul, uma área extensa entre a metade norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve ter volumes de chuva superiores à média histórica de julho. Em algumas regiões, é possível que a chuva alcance o dobro da precipitação média mensal em poucos dias.

O período mais intenso da chuva deve ocorrer entre a terça-feira 11 e a quinta-feira 13. Amanhã, Santa Catarina deve apresentar o nível mais alto de chuva. Já o Rio Grande do Sul deve ter precipitações mais intensas apenas no dia seguinte.

O ‘berço’ da chuva e os riscos de deslizamentos e inundações

Um ciclone extratropical atingirá a Região Sul nesta semana | Foto: Divulgação/Inmet

Os maiores volumes de chuva estão previstos para terça-feira e quarta-feira, quando a precipitação tende a se agravar. A formação de um ciclone extratropical é a principal causa desse evento.

Meteorologistas ainda divergem sobre as regiões nas quais a chuva deve cair mais intensamente. O risco mais alto de precipitação estará no oeste, no meio-oeste e no sul de Santa Catarina, assim como na metade norte do Rio Grande do Sul.

Uma extensa área entre os dois Estados deve apresentar uma chuva de 100 a 200 milímetros, com algumas cidades atingindo números superiores: de 200 a 250 milímetros.