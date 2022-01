O antropólogo Antonio Risério recebeu o apoio de 730 pessoas nesta sexta-feira, 21, depois de ser atacado por jornalistas da Folha de S.Paulo. Os profissionais de imprensa do jornal redigiram uma carta contra Riserio, após o antropólogo publicar um artigo sobre racismo reverso.

“Antonio Risério é, no momento, uma das vozes mais importantes do país, sobretudo por fazer oposição a uma ideologia intolerante e autoritária”, informaram os apoiadores de Risério, no abaixo-assinado. “Manifestamo-nos com um apelo para que sua livre expressão seja respeitada.”

Adiante, os signatários do documento ressaltam as habilidades do escritor: “Risério, que escreve há décadas sobre o assunto, divulga pesquisas a respeito de personalidades reais da história brasileira que complexificam o modo como entendemos as relações sociais da época da escravidão”.

-Publicidade-

A carta a favor de Risério salienta que o antropólogo provoca um “mal-estar absolutamente necessário” para que os identitários, relativistas e revanchistas saibam que a oposição existe e não será dobrada. Entre os que assinam o documento, estão Josias Teófilo, cineasta, e o jornalista Leandro Narloch.

Em artigo publicado na Revista Oeste, o colunista Rodrigo Constantino discorreu: “O que podemos observar é uma mistura do totalitarismo ideológico desses socialistas com a luta pela reserva de mercado, de um tempo em que essa visão era não só predominante, mas basicamente hegemônica na mídia”.

Leia também: “O tombo da velha mídia”, reportagem de Dagomir Marquezi publicada na Edição 54 da Revista Oeste