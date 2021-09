Anvisa barra temporada de cruzeiros marítimos no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira, 10, que não vai autorizar a realização da temporada de cruzeiros marítimos 2021/2022 em toda a costa brasileira.

No Porto de Santos, localizado no litoral de São Paulo, o Cocais S.A, considerado o maior terminal marítimo de passageiros da América Latina, comunicou que planejava receber seis navios no cais santista para a nova temporada de cruzeiros marítimos. As embarcações percorreriam a costa brasileira até abril de 2022, com início em 5 de novembro deste ano.

Os navios esperados para a temporada eram: Seaside, Splendida, Preziosa e Sinfonia, da MSC, e Smeralda e Fascinosa, da Costa Cruzeiros. A previsão para os próximos meses era que 237 mil cruzeiristas embarcassem em Santos.

Ao portal G1, a Anvisa justificou a medida.

“As evidências de caráter sanitário e epidemiológico nos planos nacional e internacional, que sustentam as manifestações técnicas da Anvisa a fim de proteger a saúde da população, não autorizam, neste momento, a reavaliação do posicionamento da Agência sobre a suspensão da temporada de cruzeiros marítimos no Brasil.”

