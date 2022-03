Anvisa barra venda de lote de carne contaminada com salmonela

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decretou que a empresa Berfrigo Alimentos recolha do mercado um lote de filé-mignon da marca BR Meat contaminado com salmonela. A infecção foi detectada em inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A medida da Anvisa foi comunicada pelo Diário Oficial da União nesta terça-feira, 8. A decisão, no entanto, não menciona em quais cidades e regiões do país o produto contaminado foi distribuído.

A decisão proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do lote em questão, datado de 27 de janeiro de 2022 e com validade até 28 de março. O comunicado revela que o recolhimento voluntário foi acatado pela empresa.

-Publicidade-

A salmonela é uma conhecida bactéria, responsável por quadros de intoxicação alimentar, transmitida através da ingestão de alimentos crus ou malcozidos contaminados por fezes. Ela causa uma infecção bacteriana denominada de salmonelose.

Recolhimento voluntário

O recolhimento voluntário é uma medida preventiva, adotada pela empresa interessada e demais integrantes da cadeia produtiva de alimentos, que visa à imediata e eficiente retirada de lotes de produtos do mercado.

Quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório. Nesse caso, a empresa tem obrigação de comunicar o fato à Anvisa em 48 horas, a partir da ciência da necessidade de recolhimento.

Segundo a Anvisa, os procedimentos para recolhimento são de responsabilidade da produtora do alimento. Caso o consumidor tenha algum produto do lote informado, a orientação da agência é que ele entre em contato com a empresa, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) disponível no rótulo.