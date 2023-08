Anvisa orienta brasileiros a não trocar marca de genérico durante tratamento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os brasileiros a não trocar a marca de medicamentos genéricos durante tratamentos.

De acordo com a agência, “os medicamentos genéricos não podem ser considerados intercambiáveis com os similares, nem os genéricos podem ser intercambiáveis entre si”.

Patente é exclusiva de uma empresa por 15 a 20 anos | Foto: Reprodução Arte R7

“Intercambialidade” é o nome que se dá à substituição do medicamento de referência pelo genérico. Só um teste de equivalência terapêutica poderá dizer se os remédios podem ser substituídos

Ainda que os remédios tenham o mesmo princípio ativo, os fornecedores de matérias-primas são diferentes. Isso pode afetar a absorção dos medicamentos pelos pacientes, bem como seu metabolismo e sua eliminação.

Anvisa testando as marcas de genéricos

A farmacêutica que quiser fabricar um genérico terá de demonstrar à Anvisa, por meio de estudos científicos, que seu produto é intercambiável com o da empresa detentora da patente do primeiro remédio desenvolvido para determinada doença, o chamado medicamento de referência.

A losartana, por exemplo, um dos remédios mais prescritos para pessoas com hipertensão, é produzida por 22 laboratórios no país — a maioria em versões genérica e similar, que não devem ser trocadas entre si durante um tratamento.

A agência ressalta que, como há diversos genéricos e similares no mercado, é inviável fazer testes de intercambialidade de um com o outro, pois seriam centenas de possibilidades.

Preço mais baixo é a razão pela qual os brasileiros optam por genéricos e similares | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

Os fabricantes de genéricos e similares têm variações na tecnologia usada na produção e nos excipientes (substâncias sem efeito farmacológico, mas necessárias para a fabricação, para a estabilidade e para a administração do medicamento).

70% dos remédios consumidos são genéricos

O Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, divulgado no começo do mês, mostra que 70% de todos os remédios consumidos no Brasil são genéricos (41%) ou similares (29%), segundo a Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (SCMED ).

Normalmente, o preço mais baixo é a razão pela qual os brasileiros optam por genéricos e similares.