Assaltante tenta invadir casa e acaba morto por morador em SP

Caso ocorreu em Analândia, no interior do Estado

Um assaltante que tentou invadir uma casa em Analândia, no interior de São Paulo, acabou morto pelo morador. O caso foi registrado na madrugada de sábado 24, véspera de Natal. Outros dois suspeitos fugiram e estão foragidos. Uma câmera de segurança flagrou o momento da invasão. As imagens mostram a vítima do assalto disparando contra os bandidos, que saem correndo.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da residência relatou que três homens invadiram o quintal e tentaram arrombar a porta da cozinha. Um dos criminosos portava uma pistola.

Inicialmente, o morador da casa ameaçou os assaltantes. Contudo, eles não foram embora. O homem, que tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), atirou com uma espingarda na direção da porta.

A Polícia Militar foi chamada. Os oficiais encontraram o corpo de um dos bandidos na rua. Ele tinha três ferimentos, dois na cabeça e um no peito.

