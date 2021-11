Assassinatos caem nos primeiros nove meses do ano no Brasil

Redução foi de 4,7% de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado

Segundo dados do Monitor da Violência, uma parceria entre o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou uma queda de 4,7% nos assassinatos cometidos nos primeiros nove meses de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são do G1.

O índice nacional de homicídios tem como base os dados oficiais dos 26 Estados do país e mais Distrito Federal.

De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 30.954 mortes violentas, ante 32.471 nos primeiros nove meses de 2020 (uma redução de mais de 1,5 mil mortes no período). São contabilizadas as vítimas de homicídios dolosos (incluindo feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

-Publicidade-

A maior queda no índice de assassinatos aconteceu no Estado do Acre (-29,7%). A maior alta foi verificada no Amazonas (+38,6%). Em 2020, depois de dois anos consecutivos de queda, o Brasil registrou alta nos homicídios.