Condenado a 22 anos e 8 meses de prisão pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima, o ex-policial militar e advogado Mizael Bispo, de 53 anos, está em liberdade desde a tarde de terça-feira, 22. Depois de 11 anos preso, ele foi beneficiado pela Justiça com a progressão para o regime aberto e vai cumprir em casa o restante da pena.

+ Leia as últimas notícias de Brasil no site da Revista Oeste

publicidade

Bispo será obrigado a seguir algumas regras, como manter-se no endereço informado à Justiça. Ele também não poderá frequentar bares nem passar as noites em casa.

A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou ter cumprido, às 16 horas, decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté que beneficiou Mizael Bispo com a progressão ao regime aberto. Ele estava preso na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo. Com a decisão da Justiça, o assassino de Mércia Nakashima deixou o presídio pela porta da frente. A defesa de Bispo disse que ele cumpriu integralmente o que a lei estabelece para a concessão da progressão de regime.

Bispo já estava em regime semiaberto, no qual é permitido trabalhar fora da prisão e gozar saídas temporárias, desde setembro de 2018. Com o novo benefício, ele vai para casa, mas não pode se ausentar da cidade sem autorização e precisa comparecer em juízo quando solicitado. A defesa dele havia pedido a liberdade condicional em julho deste ano, mas o pedido foi negado.

Em abril de 2022, Mizael foi expulso da Polícia Militar e perdeu sua patente de cabo. Com o desligamento compulsório, ele teve retirada a identidade funcional, bem como o certificado de registro de arma de fogo. Também advogado, ele teve cassadas as condecorações recebidas pelo seu trabalho policial.

Mizael Bispo permaneceu, no entanto, com direito à aposentadoria, pois já havia sido reformado quando cometeu o crime. Em maio deste ano, o condenado foi excluído da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e perdeu o direito de exercer a advocacia.

O crime do assassino Mizael Bispo contra Mércia Nakashima

Mizael Bispo: assassino ganhou direito a deixar a prisão | Foto: Reprodução/OAB

A advogada Mércia Nakashima e Mizael Bispo eram sócios em um escritório de advocacia e tinham um relacionamento, rompido por iniciativa dela. No dia 23 de maio de 2010, a mulher desapareceu e parentes e amigos se mobilizaram à sua procura. O carro dela foi encontrado no dia 10 de junho, e, no dia seguinte, seu corpo foi retirado de uma represa, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.

Leia também: “Justiça condena Delgatti a 20 anos de prisão”

Conforme a perícia, a advogada de 28 anos foi baleada no queixo e jogada ainda viva na represa e morreu afogada. A investigação e o Ministério Público acusaram Mizael Bispo de ter matado Mércia por ciúme e por vingança por ela ter se negado a reatar a relação.

Um segurança de Mizael, Evandro Bezerra da Silva, teria ajudado a cometer o crime e fugir. Eles foram presos em 2012. Ambos foram condenados pelos crimes de homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado

Leia também: “Justiça condena enfermeira por assassinar 7 bebês”