Assessoria nega morte de Silvio Santos: ‘Ele está bem’

A assessoria de imprensa de Silvio Santos, 92 anos, negou os boatos que envolvem a morte do apresentador. Ele está afastado da emissora desde abril de 2022, o que motivou a criação de teorias conspiratórias sobre seu estado de saúde.

“Silvio Santos está bem, graças a Deus, curtindo os netos, as filhas, os genros e a esposa”, escreveu Maisa Alves, assessora do apresentador, em publicação no Instagram. “Fake news é crime, pessoal.”

Em outubro do ano passado, Silvio revelou os motivos de seu afastamento do SBT. “Estava era com preguiça, mesmo”, afirmou, em entrevista ao canal Intervenção. “Estava com preguiça de gravar.”

Famosos, como o cabeleireiro Robson Jassa e a cantora Mara Maravilha, por exemplo, comentaram a publicação de Maisa. “Glória a Deus”, escreveu Mara. “Ele vai viver muito ainda, para a nossa alegria.”

De acordo com o SBT, a expectativa é que o apresentador volte dos Estados Unidos em abril e apresente o Troféu Imprensa.

Vitória contra o coronavírus

Em 2021, o apresentador chegou a ser internado com covid-19. Mas logo depois se recuperou da doença. “Tivemos uma grande notícia: todos os exames dele estão melhorando”, disse, na época, Patrícia Abravanel, filha do apresentador. “Está tudo subindo. É como se o corpo dele tivesse vencido o vírus. Ele já venceu. A gente vai comemorar a vitória completa dele sobre esse vírus. Portanto, Sílvio Santos venceu o coronavírus.”