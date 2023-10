Assista ao vivo ao eclipse ‘anel de fogo’

Os brasileiros terão a oportunidade de acompanhar neste sábado, 14, o eclipse anular do Sol. O fenômeno é causado pelo alinhamento da Terra, da Lua e do Sol.

Esse notável evento astronômico é causado pela sobreposição da Lua sobre o Sol. Desse modo, é formada uma imagem semelhante a um “anel de fogo” ao redor da silhueta da Lua.

Observatório Nacional, uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está promovendo a transmissão do eclipse em um evento virtual intitulado “O Céu em sua Casa: Observação Remota”. Essa alternativa proporciona uma maneira segura para as pessoas acompanharem o fenômeno.

O eclipse será visível no Brasil, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, onde os observadores terão a oportunidade de apreciá-lo em sua totalidade. Nas demais regiões do país, o eclipse será visível parcialmente.

É importante destacar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem a proteção adequada. A observação de um eclipse solar requer o uso de óculos de proteção solar específicos.

Colaboração internacional da comunidade astronômica brasileira

O Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, está coordenando a ação conjunta nacional e internacional para observar e transmitir o eclipse anular do Sol.

Nessa colaboração, os parceiros internacionais fornecerão imagens do eclipse quando estiver ocorrendo na parte oeste dos Estados Unidos, parte da América Central e Colômbia. Quando a sombra da Lua atingir o Brasil, os astrônomos brasileiros contribuirão com suas imagens para os parceiros internacionais, incluindo o Time and Date e a NASA, que tradicionalmente realizam a transmissão global.

Pela primeira vez, a comunidade astronômica brasileira está participando dessa colaboração internacional. Para isso, astrônomos brasileiros estão distribuídos em diversos locais ao longo da faixa de anularidade, captando imagens detalhadas do eclipse.

