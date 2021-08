Avião da FAB com destino ao Haiti sofre pane

Avião da FAB chegará com atraso a Porto Príncipe, no Haiti | Foto: Reprodução

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que decolou na manhã deste domingo, 22, levando equipamentos e insumos ao Haiti sofreu uma pane no início da tarde, na região da Serra do Cachimbo, no Pará. As informações são do portal R7.

O problema teria sido identificado quando a aeronave ainda estava em solo, durante um abastecimento que já estava programado. Depois de a falha ter sido detectada, houve a necessidade de troca de aeronave para que a missão humanitária seguisse adiante. Com isso, o avião chegará ao Haiti com atraso.

Antes de deixar o Brasil, ainda há uma parada programada em Boa Vista (RR). A partida para o Haiti, no trecho final, foi remarcada para as 3 horas de segunda-feira 23 “para que o pouso ocorra no momento de abertura do aeroporto para as operações aéreas em Porto Príncipe”, de acordo com a FAB.

Segundo informações do Ministério da Defesa, a aeronave está levando sete toneladas de materiais e equipamentos de emergência, além de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde. A equipe que está a caminho do Haiti é composta por 32 bombeiros militares.

