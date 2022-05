Aviões de Gol e Azul colidem em pátio do Aeroporto de Viracopos

Não houve feridos no incidente de pista, e as aeronaves foram encaminhadas à manutenção

Aviões das companhias Gol e Azul se chocaram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite da última sexta-feira, 29. O acidente não deixou feridos, e as aeronaves foram encaminhadas à manutenção.

O incidente envolveu a aeronave Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas que havia saído do Rio de Janeiro. Durante manobras de pista, a ponta de uma das asas do avião atingiu a cauda de um modelo Embraer E195-E1, da Azul, que estava estacionado e sem ocupantes no momento da colisão.

Segundo informações da Gol, os passageiros do voo que saiu do Rio desembarcaram em segurança.

Nas redes sociais, alguns usuários do Aeroporto de Viracopos registraram os momentos posteriores ao acidente, em vídeos e fotos.

Avião da GOL colide com outro da Azul no Aeroporto de Viracopos pic.twitter.com/wXReqxvBeo — Babilônia (@hamudaniel19) April 30, 2022

O episódio de pista acontece na mesma semana em que Viracopos comemora o primeiro lucro anual desde 2013. O aeroporto em Campinas teve receita bruta de R$ 1,1 bilhão em 2021, com incremento de 29% em relação ao faturamento do ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 276 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 322 milhões em 2020.