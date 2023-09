Avó infarta e morre durante velório da neta vítima de assassinato

A idosa Iraci, de 84 anos, morreu depois de sofrer um infarto durante o velório da neta, Kaliane Medeiros, de 36 anos. O caso ocorreu na última terça-feira 12, em São Bento, cidade no sertão da Paraíba.

O velório de Kaliane e Iraci, que era avó materna da jovem, aconteceu na quarta-feira 13, no cemitério de São Bento.

Kaliane morreu na segunda-feira 11. Conforme as investigações, o ex-namorado dela, Jucelio Dantas Pereira, é o principal suspeito do crime. Ele se entregou às autoridades depois de fugir do local da morte da mulher. Segundo o delegado Homero Perazzo, da Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento entre os dois.

O crime

Testemunhas contaram em depoimento à Polícia Civil que Kaliane estava voltando da academia e, ao tentar entrar em seu veículo, o ex-companheiro se aproximou e disparou vários tiros.

Jailson Damião, pai do suspeito, afirmou às autoridades da delegacia de São Bento que o filho teve um relacionamento com a mulher durante cerca de um ano e a relação teria terminado havia pouco tempo. Além disso, Jailson também denunciou o filho em relação à autoria do crime.

Preso em flagrante, Jucelio cumpre prisão preventiva no presídio de Catolé da Rocha, também no sertão da Paraíba.

