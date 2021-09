Brasil chega a 40% da população adulta totalmente imunizada

Vacinação contra a covid-19 avança no Brasil: mais de 40% da população adulta está imunizada | Foto: Cristine Rochol/PMPA

Mais de 85% da população brasileira com 18 anos ou mais já foi vacinada pelo menos com uma dose

Segundo dados das Secretarias de Saúde de 26 Estados e do Distrito Federal atualizados na noite de sexta-feira 3, o Brasil superou a marca de 40% de sua população adulta totalmente vacinada contra a covid-19 — ou seja, pessoas que receberam as duas doses da vacina ou a dose única do imunizante da Janssen.

Nas últimas 24 horas, o país aplicou 1.952.447 doses contra a covid-19: foram 767.434 primeiras doses e 1.180.306 segundas doses, além de 4.707 aplicações da dose única da Janssen.

Leia mais: “Covid-19: agosto registra os menores números de mortes e contaminações do ano”

-Publicidade-

Até o momento, 133.811.250 pessoas receberam pelo menos a primeira dose. O contingente dos totalmente vacinados chega a 61.745.075.

Leia também: “Fiocruz recebe IFA para produção de mais 4,5 milhões de doses de vacina”

De acordo com os dados atualizados, 85,1% da população brasileira com 18 anos ou mais já foi vacinada pelo menos com uma dose. Levando-se em consideração o total da população, o percentual é de 62,73%.

Leia também: “Queiroga: sem registro definitivo, CoronaVac não será usada para 3ª dose”