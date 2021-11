Brasil registra menos de 70 mortes relacionadas à covid pelo 2º dia seguido

21 milhões de habitantes se curaram da doença no país

O Brasil registrou 63 mortes relacionadas à covid-19 nesta segunda-feira, 15. Foi o segundo dia consecutivo em que a quantidade de vítimas fatais com a doença notificadas em 24 horas ficou abaixo de 70, além de ser a primeira vez desde 20 de abril de 2020 que o número de mortos fica abaixo de 100 por dois dias seguidos na contagem feita pela pasta.

De acordo com o governo federal, 21,9 milhões de habitantes se contaminaram com novo coronavírus no país até o momento. Deles, 21,1 milhões estão curados, 611 mil morreram e 187 mil estão em tratamento.

