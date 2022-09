Brasil tem 13 das 50 melhores universidades da América Latina

De todas as 428 instituições de ensino avaliada, 98 são do Brasil; confira a lista

O Brasil tem 13 das 50 melhores universidades com maior produção científica da América Latina, segundo ranking internacional da QS Quacquarelli Symonds, empresa que avalia as instituições espalhadas pelo mundo. A Universidade de São Paulo (USP) é mais bem colocada entre as instituições brasileiras, ocupando o segundo lugar da lista, divulgada na manhã desta quinta-feira, 22.

A cidade de São Paulo foi uma das regiões com mais instituições de ensino entre as 50 melhores: a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apareceram entre as 10 melhores, ocupando o 5º e 8º lugar, respectivamente.

Além destas, outras universidades brasileiras também foram bem colocadas na lista, como a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), empatadas em 28º. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ficou em 31º.

De todas as 428 instituições de ensino avaliadas em 20 países, 98 são do Brasil. O país também apresentou alto grau de estabilidade, com relação ao ranking divulgado no ano passado: 47 universidades mantiveram suas posições. Segundo Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS Quacquarelli Symonds, os cortes no orçamento e a pandemia de covid-19 prejudicaram o Brasil em alguns aspectos do ranking.

“O ensino superior brasileiro tem enfrentado sua parcela de desafios nos últimos anos, mas sua resiliência pode ser vista no compromisso consistente em produzir uma quantidade excepcional de pesquisa de alta qualidade”, afirmou o especialista, em entrevista.

Confira o top 10 das melhores universidades da América Latina:

Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC-Chile) Universidade de São Paulo (USP) Universidade de Chile Tecnológico de Monterrey (México) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade dos Andres (Colômbia) Universidade Nacional Autônoma de México (Unam) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade de Buernos Aires (Argentina) Universidade Nacional de Colômbia