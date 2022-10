Brusque SC inicia mais uma Fenarreco

A Festa Nacional do Marreco vai durar 11 dias e conta com a presença do empresário Luciano Hang

Começa hoje às 20 horas mais uma Fenarreco – a Festa Nacional do Marreco – em Brusque SC, com patrocínio da empresa Havan.

A Fenarreco faz parte dos festejos de origem alemã que acontecem todos os meses de outubro no estado de Santa Catarina. Além do chope, a festa de Brusque tem na gastronomia sua grande atração, com destaque para o marreco recheado com repolho roxo. Outros pratos alemães como o eisben e salsichas estarão presentes. O festival vai durar 11 dias, com mais de 30 bandas típicas.

Na sexta, dia 7, ocorre o desfile temático, com a presença do empresário Luciano Hang. Segundo Hang, “é uma festa da família da cidade que chega à 35ª edição, e que nós, da Havan, temos grande orgulho em patrocinar. Por isso, convido a toda população de Brusque e região para participar desse evento e se divertir junto.”

A Fenarreco acontece até o dia 16 no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, Centro de Brusque. Aqui você encontra a programação completa.