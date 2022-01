As buscas com a equipe de mergulhadores foram encerradas no começo da noite, mas serão retomadas no domingo pela manhã

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou no final da tarde deste sábado, 8, que sete turistas morreram no acidente em Capitólio, depois que três barcos foram atingidos por um deslizamento de pedras.

“Trabalhamos com informações de testemunhas, agentes de turismo e familiares. Estamos com a suspeita de 20 pessoas desaparecidas”, informou o porta-voz dos Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, as buscas com a equipe de mergulhadores foram encerradas no começo da noite, mas serão retomadas no domingo pela manhã.

-Publicidade-

Ao todo, 29 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o serviço médico de três cidades da região. 23 tiveram ferimentos leves e foram liberadas.

A Marinha do Brasil isolou o local. Um inquérito foi aberto para investigar o acidente.

O acidente

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, na cidade turística de Capitólio, no centro-oeste de Minas Gerais, atingiu três embarcações com turistas neste sábado, 8.

Um vídeo que circula pela internet e cuja veracidade foi confirmada pelos Bombeiros mostra o momento em que um dos cânions se desprende da encosta e atinge as lanchas.

Segundo a corporação, a princípio, uma “cabeça d’água” (aumento repentino do nível do rio por causa da chuva) fez com que as pedras deslizassem e caíssem de uma altura de mais de 5 metros, atingindo as lanchas.

No fim da manhã, a Defesa Civil do Estado havia emitido um alerta para chuvas intensas na região de Capitólio com possibilidade de “cabeças d’água”.