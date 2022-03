Chuva derruba parte do teto do Aeroporto de Congonhas

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 4, provocou a queda de parte do teto do terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Não há registros de feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que parte do revestimento do teto cedeu depois de um grande vazamento de água afetar quiosques, cadeiras de espera, corredores, entre outras estruturas do terminal. Diversas ruas no entorno do aeroporto, no bairro Campo Belo, ficaram alagadas.

Trata-se da segunda vez, em uma semana, que a chuva provoca estragos em aeroportos da Grande São Paulo. Na terça-feira, uma “cachoeira” se formou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por conta de um vazamento no teto.