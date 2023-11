Chuva provoca falta de água em São Paulo; veja regiões afetadas

Moradores de vários bairros de São Paulo e cidades da região metropolitana permanecem sem água, depois dos danos provocados pelas fortes chuvas da tarde da sexta-feira 3. A falta de energia afeta o abastecimento de água em diversas regiões neste sábado, 4.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pediu que a população reduza o consumo de água até a normalização completa dos serviços.

Por causa da falta de energia, houve paralisação em diversas instalações e estações elevatórias, reduzindo o nível dos reservatórios, informou a companhia.

As fortes chuvas deixaram ao menos seis pessoas mortas no Estado | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na manhã deste sábado, os pontos mais críticos de falta de água na capital ficam nas regiões:

Americanópolis;

São Mateus;

Itaquera;

Vila Mariana;

Vila Clara;

Santa Etelvina;

Guaianases;

Cidade Tiradentes;

Vila Mascote;

Vila Santa Catarina;

Vila Joaniza;

Campo Grande;

Jardim Promissão;

Pedreira;

Cidade Ademar;

Chácara Flora;

Morumbi; e

Capão Redondo.

Na Grande São Paulo, o desabastecimento afeta os municípios de:

Itapecerica da Serra;

Mauá;

Cotia;

Santo André;

Diadema;

Osasco;

Barueri;

Guarulhos;

Taboão da Serra;

Itaquaquecetuba;

Biritiba Mirim; e

Suzano.

A Sabesp informou que está trabalhando de forma emergencial para abastecer os locais críticos com caminhões-tanque. Ainda não há previsão para o restabelecimento total do fornecimento regular de água.

As fortes chuvas deixaram ao menos seis pessoas mortas no Estado. Mais de 40 municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrências por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamados para ocorrências, de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiros.

Desde o início do temporal que atingiu a cidade, a Prefeitura de São Paulo afirma que funcionários da limpeza, agentes das subprefeituras e equipes de iluminação pública e de reparos em semáforos estão nas ruas, para restabelecer a normalidade na capital paulista.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado