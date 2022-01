Chuvas provocam 18 mortes no Estado de São Paulo

As fortes chuvas que atingem o Estado de São Paulo neste fim de semana causaram pelo menos 18 mortes, segundo informou o governador João Doria (PSDB), que sobrevoou áreas atingidas.

As tempestades ainda causaram inundações em diversos municípios e a prefeitura de São Paulo decidiu cancelar a vacinação contra a covid-19 neste domingo, 30.

“Estou acompanhando com muita tristeza os danos causados pelas fortes chuvas em SP. Minha solidariedade às famílias e amigos das 18 vítimas fatais. Estamos trabalhando nos resgates e autorizei recursos para acolher os atingidos”, escreveu o tucano.

Cinco das vítimas são da família, em Várzea Paulista, na região de Jundiaí, no interior. Uma grande quantidade de terra de um morro desmoronou e atingiu um dos quartos do casal e das crianças, onde dormiam.

De acordo com a Defesa Civil, na cidade choveu 88 mm nas últimas 72h e o bairro mais prejudicado foi o Jardim Promeca, onde houve o soterramento.

Em Embu das Artes, na Região Metropolitana da capital paulista, três pessoas de uma mesma família morreram após um deslizamento de terra.

Segundo a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, as vítimas são uma mulher de 45 anos, e dois filhos, um de 4 anos e outro de 21 anos. Outras quatro pessoas que viviam no imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos.

Em nota, a prefeitura afirmou que a fatalidade aconteceu por causa do “excesso de chuva e o rompimento de uma fossa.” Segundo a Prefeitura, a área do deslizamento “é uma área particular, consolidada há 20 anos.