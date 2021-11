CNN Brasil perde 28% de audiência em outubro

A CNN Brasil perdeu 28% de sua audiência em outubro, revelou o Painel Nacional de Televisão. Trata-se do pior ibope registrado pela emissora em 2021.

O canal registrou 0,05 ponto de média no mês passado, o equivalente a 36 mil telespectadores ativos por minuto. Em setembro, por sua vez, a CNN Brasil registrou 0,07 ponto de média, o equivalente a 50,4 mil pessoas sintonizadas.

Nos demais meses deste ano, a emissora oscilou entre 0,06 e 0,08 ponto, sempre atrás da Record News e da GloboNews.

Lançada há 20 meses, a CNN Brasil registrou recorde de audiência em abril de 2020, quando alcançou a marca mensal de 0,13 ponto.

Concorrência

Os canais pagos ganharam um novo concorrente no fim do mês passado: a Jovem Pan News TV, que fez sua estreia em 27 de outubro. Conforme noticiou Oeste, os principais destaques no primeiro dia da emissora foram as entrevistas com o presidente Jair Bolsonaro, ao Jornal da Manhã e ao Pânico, e o desempenho de Os Pingos nos Is, sucesso absoluto no Brasil.

A Jovem Pan firmou acordos com as três maiores operadoras de TV paga no país: Claro, Sky e Vivo. A emissora pode ser acompanhada por cerca de 85% dos assinantes desses serviços em todo o país. Até o fim do mês passado, esteve nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da Sky, no aplicativo de streaming DirecTV Go e na Oi Play.

