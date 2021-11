Comissão da Câmara de SP aprova relatório sobre reforma da Previdência

A Comissão Especial de Estudos da Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou, com duas alterações, o relatório final sobre a reforma da Previdência municipal. A votação final do projeto está marcada para esta quarta-feira, 10.

Segundo a proposta encaminhada pela prefeitura, cerca de 63 mil aposentados que recebem mais do que um salário mínimo (R$ 1,1 mil) passarão a contribuir com a Previdência municipal, com uma alíquota de 14%. Pelas regras atuais, só são descontados aqueles que ganham acima de R$ 6,4 mil.

O texto aprovado pela comissão da Câmara prevê que a alíquota cobrada seja progressiva — começando em 14% e chegando a 22% para quem recebe mais. Os vereadores sugeriram ainda a exclusão de um artigo que daria ao Executivo o poder para criar uma contribuição extraordinária em caso de déficit.

Pelas contas da prefeitura de São Paulo, o rombo da Previdência ultrapassa os R$ 170 bilhões. A reforma foi aprovada pela Câmara, em primeiro turno, no mês passado.