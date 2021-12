O mês de janeiro de 2022 vai começar cheio de novidades nos streamings Netflix e Amazon Prime. Confira as melhores indicações na nossa lista.

Netflix

Filmes

Um Lugar Silencioso: Neste terror pós-apocalíptico, a humanidade foi praticamente dizimada por monstros com audição muito sensível. E uma família tenta sobreviver aos perigos desse mundo sem fazer nenhum tipo de barulho.

Munique – No Limite da Guerra: O filme, que é baseado no livro de mesmo nome, fala sobre dois diplomatas que foram enviadas para Munique para tentar impedir o início do combate entre Inglaterra e Alemanha.

Mãe x Androides: Neste longa, uma jovem grávida e seu namorado tentam sobreviver à revolta dos robôs, enquanto estão a caminho de um abrigo.

Séries

4ª Temporada de The Sinner: A última temporada chega à Netflix no final de janeiro. A produção conta a história do detetive Harry Ambrose. Ele investiga vários casos de assassinato e as motivações dos assassinos.

A Vizinha da Mulher na Janela: Essa série de oito episódios acompanha uma mulher deprimida que vive todos os dias da mesma forma, na frente da janela. Até que tudo muda, quando ela presencia um assassinato.

Fora de Órbita: A animação se passa em 2045. Duas crianças nascidas na Lua e três terráqueas, lutam para viver depois de um acidente na estação espacial onde moram.

Amazon

Filmes

A Assistente: A produção, que nem chegou a estrear nos cinemas, vai ser lançada diretamente no catálogo da Amazon. O filme narra histórias sobre os abusos que acontecem na indústria cinematográfica.

Hotel Transilvânia 4: Nesta continuação do título, uma nova invenção tenta transformar monstros em humanos e humanos em monstros.

As Agentes 355: Neste filme, as quatro mulheres iniciam uma missão arriscada para salvar o mundo ao mesmo tempo.

Séries

Supernatural: A série conta a história dos irmãos Sam e Dean Winchester. Eles viram a mãe morrer sob condições suspeitas e o pai embarcar numa jornada de vingança. A última temporada da série chega na Amazon em janeiro.

American Gods: Na série a Terra é apresentada como lar de antigos deuses da mitologia e de novos deuses da tecnologia moderna. Essa série é uma das produções mais famosas do Amazon Studios.

The Sand: A série fala sobre um mundo dizimado por um vírus letal. O destino da humanidade será decidido por uma senhora de 108 anos e os poucos sobreviventes da doença. A primeira temporada estreia no Starzplay no dia 3 de janeiro de 2021, um dos Prime Video Channels.