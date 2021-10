Conselho Nacional de Secretários de Saúde pede que uso de máscara seja obrigatório

De acordo com o Conass, 'o momento exige cautela e prudência'

De acordo com o Conass, 'o momento exige cautela e prudência'

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) pediu que os gestores municipais mantenham a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o território nacional. O documento foi emitido na manhã desta sexta-feira, 8, mesmo com mais de 97 milhões de brasileiros vacinados contra a covid-19

De acordo com o Conass, o momento exige cautela e prudência. “Outros interesses, que não os da proteção da população, não podem se sobrepor à salvaguarda de nosso mais importante patrimônio: a vida e a saúde de todos os brasileiros.”

O pedido vai contra as decisões tomadas em diversos países no mundo. Na China, por exemplo, os cidadãos podem andar sem máscara desde agosto do ano passado. A capital, Pequim, praticamente voltou à normalidade depois de decretar dois lockdowns.

-Publicidade-

Leia também: “Uso de máscara volta a ser obrigatório em Duque de Caxias”

No Brasil, 39 cidades já desobrigaram o uso de máscara em locais públicos. Os dados aparecem em uma pesquisa publicada pela Confederação Nacional dos Municípios do Brasil. Para ambientes privados, o equipamento de proteção não é mais imposto por 23 das prefeituras ouvidas.

Ainda nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser contrário às medidas que determinam a obrigatoriedade do uso de máscara e a exigência do passaporte de vacinação.

“Sou absolutamente contrário. O governo defende a dignidade da pessoa humana, a vida, a liberdade”, afirmou em entrevista à imprensa. “Acho absurda uma lei que obrigue a qualquer coisa, porque não funciona. Temos de fazer as pessoas aderirem às recomendações sanitárias”, argumentou o ministro.

Leia mais: “39 cidades já desobrigaram uso de máscara em locais públicos”