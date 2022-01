Consulta pública sobre vacinação de crianças encerra hoje

Objetivo da medida é “informar e conhecer as dúvidas e contribuições da sociedade científica e da população” sobre a imunização nessa faixa etária

A consulta pública sobre a vacinação contra covi-19 em crianças entre 5 a 11 anos se encerra neste domingo, 2, às 23h59.

Poderão participar da consulta pública a população em geral, sendo pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria, desde que estejam logados na plataforma Participa +Brasil.

Segundo a pasta, o objetivo da consulta é “informar e conhecer as dúvidas e contribuições da sociedade científica e da população” sobre a imunização nessa faixa etária.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou no último dia 16 a aplicação da vacina da Pfizer contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

Em entrevista na quinta-feira 30 ao Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a reforçar a necessidade de um debate público para fornecer suporte para que os pais tomem a melhor decisão quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a covid-19.

O ministro disse que a pasta defende a vacinação de crianças mediante a observação de alguns critérios: “A recomendação do Ministério é favorável a essa vacinação, desde que não seja compulsória, tenha autorização dos pais e que seja necessária avaliação de um médico”, disse. Queiroga ainda acrescentou que “a prescrição é um corolário do ato médico. A exigência da prescrição não é uma burocracia, isso faz parte do ato médico”.