Covid-19: Barroso dispensa certificado para países com baixa vacinação

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, instituiu o passaporte sanitário para estrangeiros na chegada ao Brasil. A decisão, contudo, permite que viajantes de países com pouca oferta de vacinas entrem sem o comprovante.

Segundo o despacho publicado por Barroso no sábado 11, viajantes que venham de países com pouca oferta de vacinas devem cumprir uma quarentena antes de entrarem no Brasil. A exceção inclui países onde os casos da covid-19 começaram a subir recentemente.

A África do Sul, por exemplo, tem apenas 26% da população com ciclo vacinal completo. O país vive uma explosão de novas contaminações depois que a variante Ômicron do coronavírus, descoberta em seu território.

-Publicidade-

Além disso, junto com outros cinco destinos (Botsuana, Lesoto, Malawi, Moçambique e Suazilândia), a África do Sul integra uma lista de países que enfrentam restrições aplicadas por outras nações para tentar conter a disseminação da variante Ômicron.

Essa nova cepa foi descoberta no mês passado exatamente na região onde ficam esses seis países. Exames feitos pelo Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul revelaram que o patógeno circula naquela nação pelo menos desde 8 de novembro.

Entre os cinco, Malawai tem a pior proporção de completamente vacinados (3,2%) e, Lesoto, o melhor: quase 29%. As informações são do site Our World In Data, vinculado à Universidade de Oxford.

A variante Ômicron no Brasil

Desde que foi descoberta, a nova cepa já apareceu em sete pessoas no Brasil: quatro em São Paulo, dois no Distrito Federal e dois no Rio Grande do Sul.

Leia também: “A era do pânico“, artigo de Paula Leal na edição 90 da Revista Oeste