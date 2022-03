Covid-19: Brasil registra mais uma semana com redução de mortes

O Ministério da Saúde registrou mais uma semana com redução de mortes relacionadas ao coronavírus no sábado 19. Na contagem da pasta, foram pouco mais de 2 mil registros de óbitos nos últimos 7 dias.

A quantidade é quase um terço menor que as 3 mil mortes registradas na semana anterior (entre 6 e 12 de março). A redução é de dois terços sobre pico de mortos com a covid-19 em 2022 — cerca de 6 mil registros entre 6 e 12 de abril.

As mortes por covid-19 voltaram a subir no país na segunda semana do ano, quando mil óbitos entraram para a contagem. Porém, a alta de 2022 ficou bem distante do pico da pandemia, quando 21 mil contaminados com o coronavírus morreram entre 4 e 10 de abril de 2021.

Neste sábado, no Estado de São Paulo, que tem a maior população do país, o número de leitos de UTI ocupados para tratar a doença ficou em menos de mil. Em 4 de abril de 2021, eram mais de 13 mil.

Desde que o novo coronavírus foi descoberto, quase 30 milhões de brasileiros foram contaminados. Deles, mais de 95% estão recuperados. Cerca de 800 mil pacientes estão em tratamento, e 650 mil perderam a vida.

No mundo todo, quase 470 milhões de habitantes foram contaminados, conforme os dados do site Worldometer. Mais de 85% estão recuperados, e as mortes somam cerca de 2% do total.