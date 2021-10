Covid-19: Brasil tem semana com menos mortes desde abril de 2020

A contagem feita pelo Ministério da Saúde indica 2.305 notificações de mortes relacionadas à covid-19 entre 17 e 23 de outubro, é o menor número de vítimas com a doença registrado no país desde abril de 2020 (1.669, entre os dias 19 e 25). No pico, entre 4 e 11 de abril, foram 21.141 mortos.

Do começo da pandemia até o sábado 23, a pasta contabilizou 21,7 milhões de pacientes contaminados com o coronavírus Sars-CoV-2. Deles, 20,9 milhões se curaram, 605 mil morreram e 222 mil seguem em tratamento.

