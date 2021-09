Covid-19: dados represados desde 2020 causam aumento súbito de registros da doença

Estados responsabilizaram 'alterações no sistema para inserção de informações' do Ministério da Saúde

Em 18 de setembro, o Ministério da Saúde registrou mais de 150 mil novos casos de contaminação por coronavírus. O número, entretanto, está longe de corresponder à realidade das 24 horas anteriores. Em nota, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou, por exemplo, que quase 93 mil desse total eram de diagnósticos feitos entre 2020 e 2021 que ficaram represados até a data. Já no dia seguinte, a contagem diária nacional caiu novamente para cerca de 9 mil, patamar próximo ao registrado em 17 de setembro.

A falha foi atribuída a uma mudança no sistema fornecido pelo ministério para compilar os dados sobre os pacientes com covid-19. São Paulo e Paraíba também relataram problemas com o envio de informações e, entre o dia 17 e 18, inseriram, respectivamente, 3 mil e 45 mil contaminações da doença — número muito acima dos registrados nas últimas semanas . No caso paulista, as autoridades afirmam que a grande maioria dessas contaminações ocorreu no começo da pandemia.