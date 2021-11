Covid-19: Mato Grosso do Sul autoriza aplicação de dose de reforço

Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado a autorizar dose de reforço contra a covid-19 | Foto: Divulgação/Governo MS

Horas depois de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmar a dose de reforço contra a covid-19 para todos os brasileiros com 18 anos de idade ou mais, o governo do Mato Grosso do Sul autorizou o início da nova etapa da campanha de vacinação. Até então, a terceira dose era liberada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a terceira dose do imunizante poderá ser aplicada já a partir de quarta-feira 17 nos municípios sul-matogrossenses. O público-alvo é formado por adultos entre 18 e 59 anos que tenham completado o esquema vacinal há quatro meses.

De acordo com a pasta, o Estado conta atualmente com um estoque de quase 350 mil doses das vacinas da Pfizer (307 mil), AstraZeneca (19 mil) e CoronaVac (24 mil), além de mais 157 mil imunizantes armazenados nas redes municipais. O total em estoque ultrapassa 507 mil doses.

Dados do governo de Mato Grosso do Sul mostram que o Estado já tem quase 97% de vacinados com a primeira dose e 85% da população adulta totalmente imunizada contra a covid-19. “A dose de reforço tem como objetivo amplificar a resposta imune de quem já completou o esquema vacinal. É de extrema importância que a população compareça para tomar a sua dose de reforço”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.