O Ministério da Saúde estendeu na sexta-feira 27 a recomendação da dose de reforço contra a covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. De acordo com a pasta, a terceira dose deve ser aplicada quatro meses depois da segunda, preferencialmente com a vacina da Pfizer.

Em nota técnica, o Ministério da Saúde informa que no atual momento, “enfatiza-se a importância da vacinação completa uma vez que existe uma tendência à redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo, e por isso, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis no país para garantir doses de reforço para todos os indivíduos elegíveis”.

A CoronaVac, vacina chinesa produzida em parceria com o Instituto Butantan, pode ser aplicada caso não haja estoque da vacina da Pfizer, declara a pasta.

-Publicidade-

No caso de adolescentes imunossuprimidos — como transplantados ou pacientes oncológicos — as autoridades recomendam o uso somente a vacina da Pfizer. Jovens grávidas e puérperas (aquelas que tiveram filhos há poucas semanas) também devem buscar proteção com a vacina da Pfizer como prioridade e, alternativamente, com a Coronavac.

Vacina da Pfizer para crianças

Um estudo publicado pela Universidade Estadual de Nova Iorque informou que a vacina da Pfizer reduz apenas 12% dos casos de infecção pelo coronavírus em crianças de 5 a 11 anos. A pesquisa analisou os casos de covid-19 entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022 — período de surgimento da variante Ômicron.

A pesquisa sugere uma possível explicação para o resultado: a quantidade do produto injetado. Nos Estados Unidos, as crianças de 5 a 11 anos recebem duas doses de 10 microgramas da vacina da Pfizer — menos que os adolescentes, em que a dose é de 30 microgramas, a mesma aplicada em adultos.