Covid-19: Pfizer fará entrega recorde de doses em setembro

Dados são do Ministério da Saúde | Foto: Kevin David/Estadão Conteúdo

Em setembro, o governo federal prevê receber 64,6 milhões de vacinas contra a covid-19. Atualizado na quinta-feira 2, os números estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (MS). Das doses programadas, 7,1 milhões são da CoronaVac, 12 milhões do imunizante desenvolvido pela parceria AstraZeneca/Oxford e 45,5 milhões produzidas pela Pfizer. O volume listado para a companhia norte-americana é o maior já planejado para um mês a ser entregue à pasta pelo mesmo fornecedor.

Leia também: “Pfizer vai produzir vacinas no Brasil”

Do começo da vacinação até esta sexta-feira, 3, o MS distribuiu 233 milhões de doses de imunizantes. A maior parte deles foi do produto da AstraZeneca/Oxford (99,8 milhões), em segundo lugar aparece a CoronaVac (79,3 milhões), seguida da Pfizer (49,8 milhões) e da Janssen (4,7 milhões).

-Publicidade-

Leia mais: “Anvisa aprova nova fábrica para produzir a vacina da Pfizer”