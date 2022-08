Manifestantes se reúnem do lado de fora da Faculdade de Direito da USP, com cartazes a favor de Lula | Foto: Cristyan Costa/Revista Oeste

Em artigo publicado na Edição 126 da Revista Oeste, Flávio Gordon explica como a democracia brasileira se tornou teatral, excludente e aristocrática aos interesses do povo. Segundo o colunista, em decorrência desse teatro político, alguns jornalistas do “consórcio” de mídia que atuam hoje no Brasil são capazes de descrever como “oração nacional” a leitura da charlatã carta política lida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

“Se ‘oração’ é o que ali tivemos, decerto foi daquelas recitadas de trás para a frente e diante de um crucifixo de ponta-cabeça, como nas missas negras”, descreve Gordon.

Leia alguns trechos

É sintomático que uma jornalista brasileira — funcionária do mês do “consórcio” midiático que, pretendendo velar sobre a verdade contra as “fake news” — tenha descrito a charlatanice ocorrida nas “arcadas uspianas”, templo da seita neorrepublicana, como uma “oração nacional pela democracia”. Se “oração” é o que ali tivemos, decerto foi daquelas recitadas de trás para a frente e diante de um crucifixo de ponta-cabeça, como nas missas negras. Endereçava-se não às alturas do Paraíso, mas aos baixios do próprio umbigo.

Não, antes que oração, o que os signatários da “carta pela democracia” e o fã-clube da cerimônia de posse do novo presidente do TSE declamaram coletivamente esteve mais para uma variante de quebranto, esconjuro ou feitiço. Dos chumaços de algodão, feixes de palha ou amontoados de penas que manipulavam diante das respectivas audiências seletas, os feiticeiros retóricos retiraram um boneco vodu em formato de “povo”, fetiche que imediatamente adoraram, e que, assim o adorando, adoraram mais ainda a si próprios. “Le peuple, c’est moi” — bradou a aristocracia neorrepublicana tupiniquim. “E quem reclamar eu prendo e arrebento” — arrematou o seu xerife. Aplausos efusivos. Cai o pano!

