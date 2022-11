Neste sábado, 5, equipes de busca encontraram os destroços do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que perdeu o sinal em Santa Catarina. A aeronave caiu em uma área de mata no município de Canelinha (SC), na região da Grande Florianópolis.

De acordo com o G1, Silvio Reis, secretário de Obras de Canelinha, confirmou a informação. Não houve sobreviventes. Na sexta-feira 4, o avião T-25 de instrução da FAB perdeu o sinal. Na sequência, a Aeronáutica entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para dar início as buscas. Os militares empregaram um avião e um helicóptero próprio para auxiliar na procura.

“Uma aeronave C-105 Amazonas e um helicóptero H-36 Caracal da FAB foram acionados para realizar buscas e estão em deslocamento para a região”, informaram os militares em nota dirigida na sexta-feira à imprensa. “Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já atua para localizar a aeronave.”

Diogo Macie, prefeito local, disse que um sinal de fumaça e luzes apareceram no Morro de Morretes, na mesma região. As equipes se dirigiram ao local.

Segundo o secretário Reis, elas encontraram a aeronave destruída por volta das 12h de hoje. Dois militares que faziam um voo de treinamento da ocupavam o avião T-25 da FAB. Os corpos dos tripulantes estavam carbonizados.