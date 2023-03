Dez desenhos de Paulo Caruso, cartunista que morreu neste sábado

Entre os trabalhos mais conhecidos do ilustrador estão as caricaturas do programa Roda Vida, da TV Cultura

O cartunista Paulo Caruso morreu neste sábado, 4, aos 73 anos, em São Paulo. Um de seus trabalhos mais conhecidos era fazer as caricaturas no programa Roda Viva, da TV Cultura.

Veja aqui dez desenhos do cartunista de pessoas entrevistadas no programa.

Paulo Caruso estava internado no Hospital 9 de Julho, no centro da capital paulista. Ele foi ilustrador, chargista e músico e era irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista. Formado em arquitetura na Universidade de São Paulo, ele não exerceu a profissão. Trabalhou em jornais como o Diário Popular, Folha de S.Paulo, Pasquim e Movimento.

A partir de 1988, publicou, na revista Istoé, a coluna de humor Avenida Brasil, com textos retratando vários momentos da história política do país. Em 1992, lançou o livro Avenida Brasil, em que reuniu centenas de charges políticas, publicadas em jornais e revistas.

Também é autor de As Origens do Capitão Bandeira (1983), Ecos do Ipiranga (1984), Bar Brasil na Nova República (1986) e A Transição pela Via das Dúvidas (1989).